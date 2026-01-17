Pre-allerta meteo in Sicilia: lunedì scuole e parchi chiusi a Taormina

In vista della pre-allerta meteo sulla fascia ionica, il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale, del Parco Florence Trevelyan – Villa Comunale, dei cimiteri, di tutti i musei e palazzi storici cittadini, per lunedì 19 gennaio. Opere di protezione da possibili marosi sono state effettuate per proteggere il nuovo lungomare e i lidi della frazione Mazzeo.

