Precipita elicottero ultraleggero a Benevento: un morto ed un ferito grave

Un elicottero ultraleggero è precipitato questo pomeriggio in contrada Olivola, nella zona del campo di aviazione di Benevento: a bordo c’erano due persone, una è morta e l’altra è stata ricoverata in ospedale in condizioni molto gravi. A perdere la vita sarebbe stato un professionista della provincia di Benevento mentre il pilota del velivolo è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale “San Pio” del capoluogo sannita. L’ipotesi più accreditata, al momento, è quella di un guasto tecnico che avrebbe causato la perdita del controllo dell’elicottero.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco di Benevento, oltre agli agenti della Polizia Scientifica che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.