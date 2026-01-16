Previsioni Meteo, gli ultimi aggiornamenti a lungo termine: tutto sulla grande ondata di gelo di fine mese e lo scenario del ponte di Weikoff

Il panorama meteorologico europeo si trova attualmente in una fase di estremo dinamismo, caratterizzata da una complessa lotta tra le correnti miti atlantiche e le riserve di aria gelida che stazionano sulle latitudini artiche e nei settori orientali del continente. Dopo una prima metà di gennaio segnata da eventi estremi, come il passaggio della tempesta Goretti che ha flagellato le isole britanniche e il nord della Francia, l’attenzione degli esperti è ora rivolta all’ultima decade del mese. Le proiezioni a lungo termine suggeriscono un possibile cambio di scenario radicale, dettato da manovre atmosferiche che partono dall’alta stratosfera e che potrebbero riaprire la “porta del gelo” verso il cuore del Mediterraneo proprio in coincidenza con i tradizionali giorni della merla.

La chiave di volta di questa possibile evoluzione risiede nello stato di salute del Vortice Polare. Secondo i dati monitorati dal Met Office britannico e dai centri di ricerca tedeschi del Deutscher Wetterdienst, si è assistito a un evento di riscaldamento stratosferico improvviso che ha destabilizzato la circolazione ciclonica polare. Quando il Vortice Polare si frammenta, le masse d’aria gelida che solitamente restano confinate al Polo tendono a scivolare verso sud, seguendo i “corridoi” creati da alte pressioni di blocco. In questo contesto, la formazione di un forte anticiclone tra la Groenlandia e la Scandinavia, noto come Scand-High, agirebbe come uno scivolo perfetto per convogliare l’aria di estrazione artico-siberiana verso l’Europa centrale e meridionale.

In Francia e nel Regno Unito, i servizi meteorologici istituzionali come Météo-France osservano con cautela questa transizione. Sebbene l’Europa occidentale sia attualmente protetta da un flusso più temperato, le previsioni a 4 settimane indicano un netto aumento delle probabilità di un cambio di regime. Il Met Office sottolinea che, nonostante le incertezze tipiche delle proiezioni a lungo raggio, l’attuale assetto dei venti stratosferici favorisce una circolazione lungo i meridiani, ovvero da nord verso sud, riducendo l’influenza mitigatrice dell’Oceano Atlantico. Questo significa che anche nazioni solitamente più riparate potrebbero trovarsi esposte a correnti orientali molto fredde entro il 25-28 gennaio.

Spostandoci verso l’Europa centrale, i servizi meteorologici di Germania e Austria evidenziano una situazione di attesa. Il DWD tedesco ha recentemente monitorato il passaggio di fronti perturbati che hanno portato nevicate abbondanti sulle Alpi, ma le proiezioni per la fine del mese mostrano una possibile pulsazione dell’alta pressione verso nord-est. In Austria, la Geosphere Austria segnala che questo movimento potrebbe favorire il richiamo di aria continentale molto secca e gelida. Se questo blocco anticiclonico dovesse saldarsi, le temperature nel cuore dell’Europa potrebbero crollare ben al di sotto delle medie stagionali, preparando il terreno per nevicate fino in pianura non appena l’aria fredda incontrerà l’umidità mediterranea.

L’est europeo rappresenta in questo momento il serbatoio del gelo più pericoloso. Gli istituti meteorologici di Polonia, Ungheria, Romania e Ucraina confermano che vaste porzioni del territorio euro-asiatico sono già ricoperte da un solido manto nevoso, che favorisce l’ulteriore raffreddamento delle masse d’aria per irraggiamento. In Polonia, l’IMGW ha rilevato temperature localmente vicine ai -15°C o -20°C nelle aree orientali. Se la configurazione barica dovesse evolvere verso un’espansione dell’Anticiclone Siberiano verso ovest, questa massa d’aria pellicolare, estremamente pesante e gelida, inizierebbe la sua marcia verso i Balcani e l’Italia, superando la barriera dei Carpazi e puntando dritta verso l’Adriatico.

Per quanto riguarda l’Italia e il bacino del Mediterraneo, la situazione è estremamente delicata e dipenderà dall’esatto posizionamento del minimo barico che verrebbe a crearsi. Le reali probabilità di un’ondata di gelo intenso sono attualmente stimate intorno al 40-50%, una percentuale significativa per una proiezione a oltre dieci giorni. Se il nucleo d’aria polare dovesse fare il suo ingresso dalla Porta della Bora o attraverso la Valle del Rodano, il Mediterraneo reagirebbe formando una ciclogenesi esplosiva, capace di richiamare aria gelida su tutto il Centro-Nord e di innescare nevicate abbondanti anche lungo le coste adriatiche e nelle pianure del Settentrione.

L’incognita principale resta la resistenza delle correnti atlantiche, che potrebbero tentare di “tagliare” la strada al gelo siberiano, confinandolo all’Europa dell’Est e alla Russia. Tuttavia, la convergenza di dati provenienti dai diversi centri meteorologici europei suggerisce che l’ultima parte di gennaio 2026 potrebbe essere caratterizzata da una delle fasi più crude dell’inverno degli ultimi anni. Per l’Italia, il rischio maggiore è rappresentato da un’irruzione di aria artico-continentale che, scontrandosi con le acque del Mediterraneo sempre relativamente calde, darebbe vita a contrasti termici violenti e a condizioni di maltempo invernale severo.

In conclusione, la tendenza meteo per fine gennaio non è ancora scritta nella pietra, ma i segnali provenienti dalla stratosfera e la configurazione dei grandi centri di alta pressione indicano un’alta probabilità di eventi freddi rilevanti. Le popolazioni dell’Europa centrale e del Mediterraneo dovrebbero monitorare attentamente gli aggiornamenti quotidiani, poiché la velocità con cui queste masse d’aria possono spostarsi è spesso superiore a quanto previsto dai modelli matematici standard. Se il “ponte di Weikoff” dovesse formarsi correttamente, l’inverno 2026 potrebbe mostrare il suo volto più gelido proprio nel momento in cui la tradizione ci invita a cercare i primi segni della primavera.

