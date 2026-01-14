Previsioni Meteo, scenario di pre-allarme per il Mega-Ciclone della prossima settimana: forte maltempo e tantissima NEVE per il mix tra freddo da est e tempeste da ovest

La situazione meteo in Italia è abbastanza monotona in queste ore di lieve aumento termico e maltempo persistente tra Liguria e Toscana, con molte nubi basse, nebbie e foschie al Nord e nelle Regioni tirreniche e contestuali ampie schiarite al Sud e nelle aree di montagna, dalle Alpi all’Appennino. C’è apprensione, però, per l’evoluzione meteo dei prossimi giorni, con due violenti cicloni in arrivo dall’oceano Atlantico: il primo, nel weekend, sarà più moderato seppur con effetti di maltempo estremo in buona parte d’Italia. Il secondo, tra lunedì 19 e martedì 20, è molto più preoccupante per i fenomeni violenti che provocherà al Sud.

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli evidenziano il rischio di fenomeni meteo estremi già nella giornata di sabato 17 gennaio al Nord/Ovest, con abbondanti nevicate in Piemonte a partire da quote collinari (600–700 metri), e al Sud nelle zone joniche di Calabria e Sicilia. Sarà il maltempo provocato dall’arrivo del primo ciclone Afro-Mediterraneo di origine atlantica, in formazione tra Spagna, Algeria e Italia già venerdì 16 e foriero di nuove grandi nevicate sulle Alpi occidentali nel fine settimana. Tra Valle d’Aosta e Piemonte gli accumuli nevosi in montagna non si conteranno in centimetri, ma in metri, con l’ennesima eccezionale nevicata di una stagione da record.

Le preoccupazioni principali, però, sono per il secondo ciclone che seguirà il primo: la giornata clou, con connotati drammatici, è quella di martedì 20 gennaio quando Sardegna, Sicilia, Calabria e poi in serata anche Puglia, Basilicata e Campania, rischiano piogge alluvionali. Ma non sarà solo maltempo: il contemporaneo afflusso di masse d’aria molto fredda dai Balcani porterà ancora la neve abbondante sull’Appennino meridionale, verosimilmente intorno ai 1.400/1.500 metri in Sicilia tra Etna e Nebrodi, e ben più in basso oltre i 1.000/1.200 metri in Calabria, con accumuli eccezionali soprattutto in Sila e Pollino. La quota neve scenderà fino a 800–900 metri nell’Appennino meridionale, tra Puglia, Molise, Campania e Basilicata, anche qui con accumuli nevosi molto abbondanti. Anche qui, parliamo di metri di neve fresca in quota con accumuli pluviometrici superiori ai 150mm giornalieri, in un contesto di alto rischio alluvioni.

I contrasti termici tra l’aria caldo-umida proveniente dall’oceano atlantico e quella fredda in arrivo dai Balcani determinerà forti temporali, grandinate, tornado e tanti fenomeni meteo estremi. Tutti i dettagli nel video:

