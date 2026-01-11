Previsioni Meteo Veneto: condizioni anticicloniche e temperature sotto media ad inizio settimana

Fino a martedì 13 gennaio, circolazione anticiclonica, le temperature in prevalenza sotto la media anche di molto continueranno ad essere la caratteristica meteorologica saliente in Veneto. Da mercoledì pressione in calo, temperature in aumento e qualche modesta precipitazione. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto, che per il pomeriggio/sera di Domenica 11 indica che non si verificheranno precipitazioni. Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature: in calo, eccetto locali aumenti pomeridiani, con differenze anche sensibili rispetto a sabato; in prevalenza sotto la media e di pomeriggio localmente sopra la media, anche di molto. In alta montagna venti tesi/forti da nord-ovest.
Lunedì 12
Cielo: Alternanza di nuvole e rasserenamenti. Sulla pianura di notte nebbie locali, in dissolvimento di mattina.
Precipitazioni: Assenti.
Temperature: In alta montagna in aumento, altrove in calo fino al pomeriggio e in aumento di sera. Differenze anche sensibili rispetto a domenica. Valori sotto la media, anche di molto.
Venti: In alta montagna tesi da nord-ovest, altrove deboli/moderati con direzione variabile.
Mare: Calmo.
Martedì 13
Cielo: Cielo in prevalenza nuvoloso, a tratti coperto e a tratti parzialmente nuvoloso.
Precipitazioni: Assenti.
Temperature: In aumento anche sensibile rispetto a lunedì.
Venti: In alta montagna tesi da nord-ovest. Altrove deboli/moderati, nelle valli con direzione variabile e sulla pianura da nord-est.
Mare: Poco mosso.
Mercoledì 14
Nuvole, sulla pianura qualche modesta pioggia ma anche schiarite. Temperature in aumento sulla pianura e con andamento irregolare sui monti.
Giovedì 15
Nuvoloso, sulla pianura qualche modesta pioggia, temperature con andamento irregolare.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.