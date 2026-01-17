Previsioni Meteo Veneto, fase di variabilità: Bora e calo delle temperature

Fino a lunedì 19 gennaio, parte dell’Europa centrale si troverà in un regime anticiclonico tra due circolazioni cicloniche, centrate rispettivamente sulla Penisola Iberica ad ovest e sulla Turchia ad est. Martedì la depressione ad ovest tenderà a scendere verso sud/sud-est interessando il Sud Italia. In Veneto, il tempo sarà in prevalenza stabile, seppur con una fase di variabilità tra domenica e lunedì mattina; faranno inoltre ingresso venti di Bora a partire da sabato. Da domenica cominceranno a scendere le temperature, con minime che si porteranno progressivamente sotto zero anche in pianura, con diffuse gelate. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Sabato 17

Nubi irregolari su Dolomiti e Prealpi, su Pedemontana e pianura settentrionale sereno o poco nuvoloso, sui settori meridionali, nuvoloso per nubi basse. Temperature massime stazionarie sulle zone montane, in aumento in pianura. In pianura Bora in progressivo rinforzo, fino a risultare in serata tesa sulla costa, moderata nell’entroterra. In quota venti moderati dai quadranti occidentali.

Domenica 18

Cielo: In prevalenza nuvoloso, salvo possibili iniziali parziali schiarite sulle Dolomiti.

Precipitazioni: Fino al mattino generalmente assenti; nel pomeriggio possibili deboli piogge su costa e pianura meridionale, non si escludono fenomeni sporadici anche sulle zone montane, con limite della neve oltre i 1100/1400 metro.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni. Massime in generale calo, anche marcato in pianura.

Venti: In quota venti in rinforzo dai quadranti meridionali. Bora tesa sulla costa, moderata nell’entroterra.

Mare: Mosso.

Lunedì 19

Cielo: Inizialmente residua nuvolosità sui settori occidentali, in attenuazione nel pomeriggio. Altrove sereno o poco nuvoloso, salvo sui settori meridionali dove saranno presenti nubi basse, solo in parziale dissolvimento nel corso della giornata.

Precipitazioni: Nella notte fino alle prime ore del mattino sarà ancora probabile qualche debole precipitazione su Prealpi e settori occidentali, eventualmente nevosa oltre i 1000 metri, in successivo esaurimento.

Temperature: Minime in calo, anche sensibile in quota, con valori prossimi o inferiori a zero anche in pianura, sulle zone interne.

Venti: Bora tesa sulla costa, debole/moderata nell’entroterra. In quota venti moderati da sud-est.

Mare: Mosso.

Martedì 20

Stabile, con cielo in prevalenza sereno. Temperature minime in ulteriore calo, con diffuse gelate, fatto salvo sulle zone costiere, dove i valori rimarranno di qualche grado superiori allo zero; massime senza variazioni di rilievo. Bora inizialmente ancora tesa sulla costa, in progressiva attenuazione. In quota venti tesi da sud-est.

Mercoledì 21

Tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo qualche possibile locale annuvolamento sulla pianura meridionale. Temperature senza notevoli variazioni o localmente in ulteriore calo, con diffuse gelate nelle ore più fredde, salvo sulla costa dove le temperature minime saranno di qualche grado superiori a zero.

