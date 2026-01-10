Previsioni meteo Veneto: freddo intenso fino a martedì, poi rialzo termico

“Fino a martedì circolazione anticiclonica, le temperature sotto la media anche di molto continueranno ad essere la caratteristica meteorologica saliente. Mercoledì pressione in calo, temperature in aumento e sulla pianura qualche modesta pioggia. Nel pomeriggio/sera di Sabato 10 nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto più probabilmente di sera, senza precipitazioni. Temperature in aumento anche sensibile rispetto a venerdì, non distanti dalla media. In alta montagna rinforzo dei venti da nord-ovest”: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.
Domenica 11
Cielo: Di notte nuvolosità in diminuzione, dal mattino ovunque cielo sereno o poco nuvoloso.
Precipitazioni: Assenti.
Temperature: Più basse rispetto a sabato e alla media, anche di molto.
Venti: In alta montagna tesi/forti da nord-ovest, altrove deboli/moderati con direzione variabile.
Mare: Calmo.
Lunedì 12
Cielo: Alternanza di nuvole e rasserenamenti. Sulla pianura di notte nebbie locali, in dissolvimento di mattina.
Precipitazioni: Assenti.
Temperature: In alta montagna in aumento, altrove in calo fino al pomeriggio e in aumento di sera. Differenze anche sensibili rispetto a domenica.
Venti: In alta montagna tesi da nord-ovest, altrove deboli/moderati con direzione variabile.
Mare: Calmo.
Martedì 13
Nuvolosità in aumento senza precipitazioni, temperature in aumento.
Mercoledì 14
Nuvole, sulla pianura qualche modesta pioggia ma anche schiarite. Temperature in aumento sulla pianura e in calo sui monti.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.