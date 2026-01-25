Previsioni Meteo Veneto: le nevicate continuano fino alla notte, inizio settimana con schiarite

Un paio di perturbazioni transita in successione dal Nord Atlantico sull’Europa, con aria relativamente fredda in quota, separate martedì 27 gennaio da un breve promontorio anticiclonico; sul Veneto il periodo inizia con l’affacciarsi di schiarite che tra lunedì e martedì mattina divengono ampie facendo aumentare l’escursione termica, prosegue con molte nubi e varie precipitazioni, termina con altre schiarite giovedì da metà giornata. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto, che segnala in particolare che “le precipitazioni previste per la giornata di domenica proseguiranno, in progressiva attenuazione, fino alla serata con fenomeni locali residui nella notte. Per l’intero episodio si raggiungeranno quantitativi complessivi attorno ai 20-30 cm di neve in montagna dai 1000 ai 1500 metri sulle zone prealpine centro orientali e sulle Dolomiti”.

Pomeriggio/sera di Domenica 25

Cielo da coperto a molto nuvoloso, con qualche schiarita da sud-ovest più probabile di sera, quando in pianura e nelle valli sono attese foschie anche dense; precipitazioni sparse, in significativo diradamento specie a sud, salvo locale contenuta ripresa di sera; limite delle nevicate sulle zone dolomitiche perlopiù a fondovalle, altrove in abbassamento sui versanti delle Prealpi esposti alla pianura da 800-1100 m a 600-900 m e su quelli interni da 600-900 m a 400-700 m.

Lunedì 26

Cielo: Variabilità, con prevalenza di copertura nuvolosa nelle prime ore e schiarite anche ampie da metà giornata; parziali riduzioni della visibilità in pianura e nelle valli, specie di sera anche per nebbie.

Precipitazioni: Possibile qualche modesto fenomeno nelle prime ore, più che altro sulle zone centro-meridionali; limite delle eventuali lievi nevicate sulle Prealpi a 500-800 m, sulle Dolomiti perlopiù a fondovalle.

Temperature: Minime in diminuzione, anche sensibile in montagna, generalmente raggiunte a tarda sera; massime in moderato aumento, salvo locale stazionarietà ad alta quota nonché su pianura meridionale e costa; probabili moderate gelate di primo mattino fino alle valli prealpine e soprattutto di sera fino all’entroterra pianeggiante.

Venti: In quota nelle primissime ore nonché nel pomeriggio moderati e per il resto deboli, con direzione che ruota da sud-ovest ai quadranti settentrionali; altrove deboli con direzione variabile, salvo in pianura qualche fase di locale moderato rinforzo sulle zone centro-meridionali e costiere più probabile nel pomeriggio.

Mare: In prevalenza poco mosso, ma dal pomeriggio tendente e divenire quasi calmo almeno sottocosta.

Martedì 27

Cielo: Cielo da parzialmente nuvoloso con vari spazi di sereno a molto nuvoloso, anche coperto verso fine giornata; parziali riduzioni della visibilità in pianura e nelle valli durante le ore più fredde, in particolare fino al mattino anche per nebbie.

Precipitazioni: Possibile qualche leggero fenomeno di sera ad ovest, eventualmente nevoso da quote dell’ordine dei 1000 m.

Temperature: Sulle zone montane, contenute variazioni di carattere locale; sulle zone pianeggianti, per le minime diminuzioni lievi sulla fascia pedemontana e contenute altrove, per le massime valori stazionari o in lieve aumento a sud e in moderata diminuzione altrove; moderate gelate nelle prime ore fino all’entroterra pianeggiante.

Venti: In quota dai quadranti occidentali con progressivi rinforzi di Libeccio, inizialmente da deboli a moderati, infine tesi specie sulle Prealpi; altrove, generalmente deboli con direzione variabile, salvo moderati rinforzi pomeridiani di Libeccio sulle zone collinari esposte.

Mare: Quasi calmo, o al più in qualche momento poco mosso al largo.

Mercoledì 28

Cielo in genere coperto, salvo qualche possibile schiarita dal pomeriggio; precipitazioni sparse o più spesso diffuse, almeno localmente di discreta entità; limite delle nevicate in rialzo nelle ore diurne fino a quote dell’ordine dei 1500 m sulle Prealpi e dei 1000 m sulle Dolomiti; per le temperature sulle zone montane, aumenti almeno localmente significativi delle minime e contenute variazioni di carattere locale riguardo alle massime; per le temperature sulle zone pianeggianti, prevale un contenuto aumento.

Giovedì 29

Cielo inizialmente molto nuvoloso o coperto, poi irregolarmente nuvoloso con schiarite da sud più ampie alla sera, quando sono probabili foschie o alcune nebbie in pianura e nelle valli; precipitazioni discontinue, più probabili fino al pomeriggio a nord-est; limite delle nevicate dell’ordine dei 1200 m sulle Prealpi e degli 800 m sulle Dolomiti; temperature minime in diminuzione, salvo locali lievi controtendenze tra Prealpi e alta pianura; per le temperature massime sono attese contenute variazioni di carattere locale, tra cui diminuzioni sulla costa e aumenti sulle zone montane.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.