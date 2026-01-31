Previsioni meteo Veneto: weekend stabile e mite, poi tornano le piogge

“Pressione in aumento, e tra domenica e lunedì la circolazione sarà anticiclonica con conseguente assenza di precipitazioni. Da martedì invece precipitazioni per l’arrivo di una depressione attualmente sull’Oceano Atlantico. Nel pomeriggio/sera di Sabato 31 non si verificheranno precipitazioni. Cielo poco o parzialmente nuvoloso. In pianura di sera delle nebbie su Veronese e zone limitrofe. Temperature: di pomeriggio in aumento e di sera in calo con differenze anche sensibili rispetto a venerdì, con alcune minime a fine giornata; valori pomeridiani sopra la media anche di molto, valori serali non distanti dalla media”: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Domenica 1

Cielo: Cielo poco o parzialmente nuvoloso. In pianura di notte delle nebbie su Veronese / Rodigino Occidentale e zone limitrofe, in dissolvimento di mattina.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In calo rispetto a sabato, anche sensibile fino al primo mattino. Non distanti dalla media eccetto i valori diurni sulla pianura, che saranno sopra la media in modo leggero/moderato.

Venti: Deboli/moderati da nord-est.

Mare: Poco mosso.

Lunedì 2

Cielo: Nella prima metà di giornata cielo poco o parzialmente nuvoloso, dal pomeriggio nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto più probabilmente di sera.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Rispetto a domenica fino al pomeriggio saranno in calo leggero/moderato e di sera in aumento anche sensibile.

Venti: Sulla pianura deboli/moderati da nord-est. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna da deboli/moderati a tesi/forti col passar delle ore, da sud-ovest.

Mare: Poco mosso.

Martedì 3

Giornata all’insegna delle precipitazioni, sui monti in prevalenza nevose, con temperature in aumento di notte e in calo di giorno.

Mercoledì 4

Piovoso, e in montagna nevoso sopra i 1000-1300 m sulle Dolomiti e sopra i 1300-1600 m sulle Prealpi. Temperature in aumento di notte e con andamento irregolare di giorno.

