Primavera anticipata o gelo artico? La profezia della Candelora e la leggenda della Merla

In questo fine gennaio ci troviamo ufficialmente sulla soglia di quella che i nostri antenati consideravano la “porta del tempo”, un periodo di 10 giorni capace di decidere le sorti dell’intera annata agricola e domestica. Mentre le previsioni satellitari dominano i nostri smartphone, nelle piazze e nei mercati rionali si ricomincia a sussurrare di quella saggezza antica che non ha bisogno di algoritmi, ma di osservazione pura e spirito di adattamento. Siamo in quel momento dell’anno in cui il freddo smette di essere solo un dato statistico e diventa il protagonista di una narrazione millenaria: l’attesa per gli ultimi 3 giorni di gennaio, i celebri Giorni della Merla, e il fatidico appuntamento del 2 febbraio con la Candelora. È una sfida tra giganti del folklore: da un lato la leggenda che vuole il gelo più crudo proprio alla fine del mese, dall’altro la profezia di una luce che, se troppo splendente a inizio febbraio, potrebbe paradossalmente condannarci a un inverno infinito. In questo scenario, iniziamo a chiederci se dovremo tenere i cappotti pesanti a portata di mano o se possiamo già sognare i primi timidi germogli di una primavera precoce.

La leggenda della Merla

La tradizione vuole che il 29, 30 e 31 gennaio siano i giorni più gelidi dell’anno. La leggenda più amata racconta di una merla che, stanca del freddo di gennaio che la tormentava non appena usciva a cercar cibo, decise di fare scorta di provviste e chiudersi nel nido per tutto il mese. All’epoca, gennaio aveva solo 28 giorni. Il 29, credendo che l’inverno fosse finito, la merla uscì fischiettando e sbeffeggiando il mese. Gennaio, indispettito, chiese 3 giorni in prestito a febbraio e scatenò una bufera di neve e gelo senza precedenti.

La merla, per non soccombere, dovette rifugiarsi nel comignolo di una casa. Quando ne uscì, il 1° febbraio, le sue piume originariamente bianche erano diventate nere come la fuliggine, colore che i merli portano ancora oggi. Da qui nasce il presagio: se questi giorni sono caratterizzati da un freddo intenso, la natura ci segnala che la primavera sarà mite e arriverà puntuale. Al contrario, temperature insolitamente calde a fine gennaio annuncerebbero un risveglio vegetativo faticoso e tardivo.

La profezia della Candelora

Superato lo scoglio della Merla, il 2 febbraio incontriamo la Candelora. Questa ricorrenza, che celebra la Presentazione di Gesù al Tempio e la purificazione della Vergine, è legata alla benedizione delle candele, simbolo di una luce che vince sulle tenebre invernali. Tuttavia, nella cultura popolare, la Candelora è soprattutto il giorno del “verdetto”.

Il proverbio più celebre recita: “Per la Santa Candelora, se nevica o se plora dell’inverno siamo fora; ma se l’è sole o solicello, siamo sempre a mezzo all’inverno“. Qui la profezia si fa controintuitiva: se il 2 febbraio il cielo è grigio, piove o nevica, possiamo rallegrarci perché l’inverno ha esaurito la sua forza. Se invece brilla un sole radioso, quel “solicello” è il segnale che il grande freddo durerà per almeno altri quaranta giorni.

Il “match” stagionale

Decifrare il futuro meteorologico in questo periodo diventa un vero e proprio esercizio di equilibrismo tra leggenda e profezia. Il cuore della sfida sta nel modo in cui questi 2 momenti dialogano tra loro. Se i Giorni della Merla mantengono la loro promessa di gelo, ci preparano psicologicamente a un addio imminente alla brutta stagione, ma è solo la Candelora a mettere l’ultimo timbro sul passaporto dell’inverno.

Il paradosso più affascinante avviene quando i segnali si contraddicono: cosa succede se la Merla è gelida ma la Candelora è soleggiata? Per i vecchi saggi dei borghi, la Candelora ha l’ultima parola: il sole di inizio febbraio è un “falso amico” che congela le gemme proprio quando sembrano pronte a sbocciare. In un’epoca segnata da cambiamenti climatici che spesso stravolgono questi equilibri, osservare se la Merla sarà “nera di freddo” o se la Candelora ci regalerà pioggia o sole rimane un modo poetico per restare connessi ai ritmi della terra, ricordandoci che, nonostante la tecnologia, siamo ancora figli delle stagioni.