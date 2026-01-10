Prorogata l’allerta meteo in Sardegna: neve sopra gli 800 metri e vento di burrasca

La Protezione Civile regionale della Sardegna ha prorogato fino alle 23:59 di domenica 11 gennaio l’allerta meteo per neve in vigore. “Dal pomeriggio di oggi e fino alla mattina di domani si prevedono nevicate al di sopra degli 800 metri“, si legge nel bollettino di allerta. I fiocchi bianchi sono già caduti nel Nuorese e in Gallura. Nel frattempo, continua a soffiare forte il vento da nord-ovest con raffiche sino a burrasca con mare forza 8 attorno all’isola. A Cagliari, il sindaco di Cagliari Massimo Zedda ha disposto la chiusura di parchi e cimiteri cittadini sino alle 13.30 dell’11 gennaio. Cimitero chiuso anche a Sassari sino a domenica e chiusi i parchi cittadini a Quartu Sant’Elena con ordinanza del sindaco Graziano Milia per “prevenire potenziali pericoli e situazioni di criticità ambientali, a tutela dei fruitori dei parchi cittadini e di tutto il territorio comunale. Il vento forte può infatti provocare il movimento di grossi rami, anche perché interi alberi sono soggetti a movimenti oscillatori”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.