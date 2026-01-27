Quanto manca davvero alla fine del mondo? Lo svela oggi l’Orologio dell’Apocalisse

Oggi, martedì 27 gennaio 2026, il mondo intero trattiene il respiro in attesa di un rintocco simbolico ma carico di una tensione reale senza precedenti. Alle ore 16 ora italiana, il Science and Security Board del Bulletin of the Atomic Scientists svelerà l’aggiornamento dell’Orologio dell’Apocalisse (Doomsday Clock), il metaforico segnatempo che dal 1947 misura quanto l’umanità sia vicina all’autodistruzione. L’attesa è febbrile: reduci da un 2025 che ha visto le lancette fermarsi a soli 89 secondi dalla mezzanotte – il punto più vicino al baratro mai raggiunto – ci si chiede se i conflitti in corso in Medio Oriente e Ucraina, l’accelerazione incontrollata dell’intelligenza artificiale generativa in ambito militare e le nuove incertezze sugli accordi climatici sposteranno ulteriormente in avanti quel fragile confine tra la civiltà e il caos. In un clima geopolitico dominato da una nuova imprevedibilità, l’annuncio di oggi non è solo un rito accademico, ma un grido d’allarme globale rivolto ai leader mondiali e ai cittadini di un pianeta che sembra aver smarrito la bussola della sicurezza collettiva.

Che cos’è il Doomsday Clock

Fondato da giganti della scienza come Albert Einstein e i ricercatori del Progetto Manhattan dopo i bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki, l’Orologio dell’Apocalisse non è un cronometro scientifico, ma un potente strumento di comunicazione del rischio. La “mezzanotte” rappresenta il punto di non ritorno: l’annientamento globale causato dalle tecnologie create dall’uomo.

Se negli anni ’90, dopo la fine della Guerra Fredda, l’orologio segnava ben 17 minuti alla mezzanotte, il XXI secolo ha visto un’accelerazione drammatica. La decisione di spostare le lancette viene presa ogni anno da un comitato di esperti in consultazione con il consiglio degli sponsor del Bulletin, che include ben 8 premi Nobel.

I fattori critici del 2026: perché il rischio è ai massimi storici

Gli analisti prevedono che 3 pilastri principali influenzeranno la decisione di quest’anno:

Rischio Nucleare e Geopolitica: la guerra in Ucraina, giunta al suo quarto anno, e l’instabilità cronica nel Mar Rosso e in Medio Oriente hanno eroso i trattati storici sulla non-proliferazione. Il 2026 si apre con una retorica nucleare che molti esperti definiscono “normalizzata”, un segnale pericolosissimo per la stabilità globale;

Crisi Climatica e Accordi Internazionali: cruciale l'uscita di alcune superpotenze da storici trattati ambientali. Nonostante la crescita delle rinnovabili, gli eventi meteorologici estremi hanno dimostrato che il sistema Terra sta reagendo più velocemente della nostra capacità di adattamento;

L'incognita AI e Disinformazione: l'integrazione dell'Intelligenza Artificiale nei sistemi di comando e controllo nucleare e l'uso di deepfake per manipolare le opinioni pubbliche durante le elezioni globali sono entrati a far parte dei criteri di valutazione del rischio esistenziale.

Una bussola per l’umanità, non una profezia

È importante ricordare che l’Orologio dell’Apocalisse non predice il futuro, ma valuta il presente. Spostare le lancette all’indietro è possibile: accadde nel 1991 e potrebbe accadere di nuovo se la diplomazia e la cooperazione scientifica tornassero ad essere le priorità dell’agenda globale.

L’annuncio sarà trasmesso in diretta streaming mondiale sul sito ufficiale del Bulletin. Resta da vedere se gli 89 secondi diventeranno 80, o se un barlume di saggezza collettiva permetterà di allontanare, anche solo di poco, l’ombra della mezzanotte.