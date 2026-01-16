Radioprotezione: Laboratorio ENEA di radiazioni ionizzanti ottiene certificazione internazionale

"Si tratta di un risultato che rafforza il nostro ruolo di centro di riferimento nazionale"

radioprotezione laboratorio enea

ENEA ha ricevuto un riconoscimento formale della qualità e affidabilità del Laboratorio di Taratura secondario per radiazioni ionizzanti (LAT) con la certificazione da parte di Accredia dell’erogazione di misure di dosimetria accurate e affidabili. Questo accreditamento certifica la competenza e l’imparzialità di ENEA-LAT nelle misure delle radiazioni gamma e contribuirà alla tutela della salute dei lavoratori e alla sicurezza degli ambienti in cui sono presenti radiazioni ionizzanti.

Il Laboratorio LAT, che fa parte dell’Istituto di Radioprotezione ENEA con sede a Bologna, si occupa di tarare gli strumenti usati per la radioprotezione (ad esempio, contatori Geiger-Muller e dosimetri personali e ambientali), per fornire servizi a chi opera nel settore delle radiazioni ionizzanti (responsabili di impianti, ricercatori e tecnici) e nel monitoraggio di ambienti, impianti e apparecchiature.

L’accreditamento è conforme ai più elevati standard internazionali UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 ed è stato ottenuto al termine di un complesso percorso fatto di progettazione tecnica, revisione documentale, prove valutative, audit e adeguamenti organizzativi, nonché percorsi di formazione del personale specificatamente strutturati”, commenta Elena Fantuzzi, responsabile dell’Istituto di Radioprotezione ENEA. “Si tratta – aggiunge – di un risultato che rafforza il nostro ruolo di centro di riferimento nazionale sia per la taratura di strumenti e dispositivi rivelatori di radiazioni ionizzanti che per prove su materiali”.

Ora, per effetto degli accordi EA[1] e ILAC-MRA[2], i certificati di taratura emessi dal LAT sono riconosciuti anche all’estero, senza necessità di ulteriori verifiche, consentendo al laboratorio di operare secondo gli standard dei principali laboratori europei e internazionali.

In futuro il modello tecnico-organizzativo sviluppato per il LAT sarà progressivamente esteso alle altre attività di misura e di dosimetria dell’Istituto di Radioprotezione, con un impatto diretto sulla qualità dei servizi offerti da ENEA.

[1] European Accreditation

[2]International Laboratory Accreditation Cooperation – Mutual Recognition Arrangement

Leggi altri articoli di ALTRE SCIENZE