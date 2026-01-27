Revisione da parte degli esperti del Rapporto sulla Metodologia SLCF: l’evento Cmcc

Il 2 febbraio 2026 alle 14:30 CET si terrà un incontro imperdibile intitolato Open Hour: Expert Review of the SLCF Methodology Report. Questo evento, che vedrà la partecipazione di esperti internazionali nel campo delle scienze climatiche, offrirà una panoramica dettagliata sulla metodologia SLCF. La fase di revisione rappresenta un elemento fondamentale del processo di valutazione dell’IPCC, garantendo che il rapporto fornisca una valutazione equilibrata, completa e pertinente alle politiche delle più recenti conoscenze scientifiche e tecniche. Il Rapporto Metodologico è in fase di preparazione nell’ambito della Task Force IPCC sugli Inventari Nazionali dei Gas Serra (TFI), in conformità con i Principi che Regolano il Lavoro dell’IPCC. La bozza del rapporto è stata concordata dal Panel nella sua sessantunesima sessione (Sofia, Bulgaria, luglio-agosto 2024).

L’incontro sarà moderato da un team di relatori di spicco, tra cui: