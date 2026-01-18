Rigopiano, 9 anni fa la valanga che causò 29 morti

Era il 18 gennaio 2017, pochi minuti prima delle 17, quando una valanga dal peso stimato di circa 120mila tonnellate si abbatteva sull’Hotel Rigopiano di Farindola, resort situato a 1200 metri di quota sul versante pescarese del Gran Sasso. In pochi istanti l’albergo venne completamente distrutto, portando via vite, sogni e speranze. All’interno c’erano 40 persone: 28 ospiti, tra cui 4 bambini, e 12 dipendenti. Solo 11 sono riusciti a salvarsi, sopravvivendo per ore sotto le macerie, in condizioni estreme.

Una commemorazione prenderà il via oggi alle 15 con una fiaccolata fino all’obelisco, seguita da una messa celebrata sul luogo della tragedia e dalla lettura dei nomi dei “29 Angeli”. All’ora esatta in cui la valanga travolse l’hotel, il coro di Atri intonerà Signore delle cime, mentre 29 palloncini bianchi saranno liberati in cielo, simbolo di un ricordo che continua a vivere.