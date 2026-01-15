Rimozione bomba della II Guerra Mondiale a Empoli: domenica evacuazione per 4.800 persone

Saranno 4.800, 3.600 circa su Empoli (Firenze) e oltre 1.200 circa su Vinci (Firenze), le persone che domenica 18 gennaio saranno evacuate per il disinnesco del secondo ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale rinvenuto in Piazza Guido Guerra a Empoli, nel cantiere del Teatro Il Ferruccio. Le operazioni che porteranno al disinnesco partiranno domani, venerdì 16 gennaio, e si svolgeranno sotto il diretto controllo del Reggimento Genio Ferrovieri Castel Maggiore ed il coordinamento del Centro di Coordinamento della Sicurezza (Ccs) della Prefettura di Firenze. L’operazione, a causa del maltempo o di gravi motivi concomitanti, potrebbe essere riprogrammata in data successiva. In tal caso ne verrà data tempestiva comunicazione.

In questi giorni sono state emesse due ordinanze: la numero 17 del 15 gennaio per l’attivazione dell’apertura del Centro Operativo Comunale (Coc) da domani e fino al termine delle operazioni e ritorno alla normalità.

La seconda ordinanza è la numero 18 del 15 gennaio con la quale si dispone la completa evacuazione dall’area della ‘zona rossa’ di persone, animali, droni, autoveicoli e motoveicoli dalle 7 alle 9 di domenica 18 permettendo in tal modo di dare inizio alle operazioni di disinnesco dalle 9; l’avvio dell’allestimento del Centro di Accoglienza Acc 05 in via Raffaello Sanzio n.157-187; le operazioni a supporto della popolazione fragile a partire da sabato 17 gennaio; che i cittadini non rientrino negli edifici ricadenti nella ‘zona rossa’ fino a cessate esigenze, ovvero per tutto il tempo necessario alle operazioni di messa in sicurezza dell’ordigno e successiva rimozione; dalle 7 del giorno 18 gennaio, la cessazione di ogni attività economica, produttiva, privata e non, fino a cessate esigenze e la cessazione della circolazione veicolare e pedonale nella zona interdetta dalle 7.

Il 18 gennaio, in occasione della rimozione dell’ordigno, per tutta la giornata sarà aperta gratuitamente ai residenti empolesi della zona rossa la mostra Provincia Novecento. Arte a Empoli 1925-1960 presso l’Antico Ospedale San Giuseppe di via Paladini a Empoli.