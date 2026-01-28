Risveglio fiabesco in Piemonte: la magia della neve invade anche la pianura | FOTO e VIDEO

Dal pomeriggio di ieri il Piemonte è stato avvolto da un’atmosfera nettamente invernale. Una saccatura atlantica, scivolata verso il Mediterraneo occidentale, ha determinato un progressivo peggioramento condizioni meteorologiche, portando precipitazioni diffuse che hanno trasformato colline e pianure in un tappeto di neve. La fase più intensa della perturbazione tocca il culmine questa mattina: nel Cuneese, i fiocchi hanno raggiunto quasi tutta la pianura, fino a Racconigi, mentre sulle basse colline di Langhe e Roero la neve si è depositata già dai 200 metri. Anche Astigiano e Alessandrino hanno visto i primi centimetri di manto bianco, dopo i 250 metri. Nel Torinese i fiocchi hanno accompagnato la pioggia, talvolta raggiungendo la città, mentre sulle colline del Po sopra i 450 metri la neve è caduta più intensa.

La perturbazione inizierà a spostarsi verso Est già dal pomeriggio, con un graduale miglioramento atmosferico. Domani si prevede una giornata prevalentemente soleggiata, mentre venerdì torneranno cieli più grigi sulle pianure.

Per chi ama la magia dell’inverno, queste ore rappresentano un’occasione unica: il Piemonte si mostra in tutta la sua bellezza innevata, tra colline, vallate e pianure, trasformando la regione in un quadro sospeso tra realtà e fiaba.

Neve in Piemonte, fiocchi a Cuneo

Neve in Piemonte, le immagini da Bardonecchia

Neve in Piemonte, Cinzano imbiancata

