Risveglio gelido tra Umbria e Abruzzo: temperature record e gelo fino alla costa | FOTO

Un’alba da pieno inverno, con valori termici eccezionalmente bassi, ha segnato il risveglio di oggi in Umbria e Abruzzo. Un’ondata di gelo intensa, annunciata nei giorni scorsi, ha fatto precipitare le temperature ben al di sotto dello zero, interessando non solo le aree montane interne ma anche i settori collinari e costieri. In Abruzzo i dati diffusi da Caput Frigoris, rete di monitoraggio meteo-ambientale gestita dall’associazione aquilana, restituiscono un quadro particolarmente severo. Il valore più estremo è stato registrato sull’altopiano delle Cinque Miglia, dove il termometro è sceso fino a -23,6°C. Temperature rigidissime anche sui Piani di Pezza (-22,4°C) e a Campo Felice, in zona impianti (-21,9°C). Nel centro abitato di Rocca di Mezzo si sono toccati -15,9°C, confermando la morsa del gelo su gran parte della provincia dell’Aquila.

Il freddo non ha risparmiato nemmeno le aree costiere, un dato insolito per il periodo: a Giulianova Lido si sono registrati -2,4°C, a Pineto -1,3°C, mentre Montesilvano ha toccato -0,6°C e Francavilla al Mare -0,2°C.

Scenario simile anche in Umbria, dove tra domenica e lunedì si è manifestata una vera e propria ondata di gelo, tanto da spingere le autorità a diramare un’allerta gialla per temperature rigide. Secondo i sensori della rete idrometeorologica regionale, a Castelluccio di Norcia la colonnina di mercurio è scesa fino a -18,9°C. Valori a doppia cifra negativa anche a Cascia e Monteleone di Spoleto (-10,9°C), mentre a Colfiorito si sono registrati -8,7°C e sul monte Cucco circa -7°C. Il freddo si è fatto sentire anche nelle zone di fondovalle e periferiche: -4,6°C a Ponte Felcino, alle porte di Perugia, e -5,6°C a Piediluco, nel Ternano. Secondo le previsioni della Protezione civile regionale, il picco del gelo dovrebbe però essere ormai alle spalle: già dalla giornata di domani è atteso un graduale aumento delle temperature, che dovrebbe riportare valori più in linea con le medie stagionali.

