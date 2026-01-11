Risveglio incantato tra Messina e Reggio Calabria: montagne e colline imbiancate dalla neve | FOTO

Questa mattina, con degli scatti suggestivi, Giuseppe Daniele Canale racconta uno spettacolo raro: le montagne di Messina coperte di neve, le colline di Reggio Calabria imbiancate e lo Stretto avvolto dalla luce del mattino. Uno scenario che trasforma il quotidiano in un quadro poetico, dove il silenzio della neve dialoga con il ritmo lento della città. Le estreme regioni meridionali si sono svegliate sotto un’incantevole veste invernale, mentre l’aria gelida giunta sul Paese nelle prossime 24 ore sarà responsabile di un ulteriore generale calo termico.

