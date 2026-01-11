Roma, smottamento in via Ardeatina: scattano chiusure e deviazioni

A causa di uno smottamento che ha interessato la spalletta all’altezza del civico 435 di via Ardeatina a Roma, i vigili del fuoco hanno disposto la chiusura del tratto stradale interessato. Sul posto sono intervenute pattuglie del Gruppo VIII Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area. Per consentire le verifiche tecniche ed evitare pericoli per la circolazione veicolare, sono state predisposte deviazioni al traffico. In particolare, è stata disposta la chiusura di via Ardeatina tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia in entrambe le direzioni eccetto veicoli diretti a via Pomarico, via della Formelluccia e via Viggiano.