Sabato di maltempo in Friuli-Venezia Giulia: piogge diffuse e neve dai 300 metri, attenzione al ghiaccio

Attualmente il Friuli-Venezia Giulia è interessato dal passaggio di un fronte atlantico che sta portando precipitazioni diffuse da deboli a moderate con nevicate a partire da 300 metri di quota: è quanto riporta l’ultimo bollettino della Sala Operativa Regionale. Sulla zona montana le temperature sono intorno allo zero sulla maggior parte dei fondivalle. Nelle prossime ore e fino al primo pomeriggio vi saranno ancora precipitazioni deboli sulle Alpi, moderate altrove, anche abbondanti sulle Prealpi Giulie e sulla fascia più orientale della regione. La quota neve salirà progressivamente nel corso della mattina a 600-800 metri sulle Alpi e a 800-1000 metri sulle Prealpi. Sulla zona montana, temporaneamente la pioggia cadendo sul suolo gelato potrà provocare localmente la formazione di ghiaccio al suolo. Dall’inizio dell’allerta non sono pervenute segnalazioni di disagi alla Sala Operativa Regionale e al NUE.

