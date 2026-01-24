Sardegna, emergenza maltempo senza tregua: allerta estesa a tutta l’isola

In Sardegna è emergenza maltempo senza fine. La nuova allerta meteo diffusa ieri dalla protezione civile è stata estesa anche al resto dell’isola, nelle zone Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, e ancora Flumendosa Flumineddu e Tirso e, come già ieri, Logudoro. L’allerta resta in vigore sino a tutta la giornata di domenica a causa della nuova perturbazione che sta già portando piogge e forti raffiche di vento. Nuovamente in allerta il quartiere di Pirri a Cagliari, dove gli allagamenti sono un rischio concreto ogni volta che piove, con le indicazioni dell’amministrazione comunale su soste e parcheggi.

