Sardegna, la Regione stanzia subito 5,5 milioni di euro dopo il ciclone Harry

La Giunta regionale della Sardegna, dopo aver deliberato lo stato di emergenza regionale per la durata di un anno, in attesa dell’approvazione dei provvedimenti legislativi necessari coi quali saranno stanziate apposite risorse finanziarie per fronteggiare i danni causati dal ciclone Harry, ha disposto la messa a disposizione delle prime risorse per fronteggiare le necessità più urgenti. In particolare, è stato disposto l’utilizzo di 5,5 milioni di euro, già stanziati sul bilancio regionale 2025/27 per l’annualità 2026, destinati a sostenere gli interventi di somma urgenza, la messa in sicurezza del territorio e il primo ripristino delle infrastrutture e dei servizi essenziali. Contestualmente, è stato attivato il sistema regionale di Protezione civile, con il coordinamento dei Centri operativi comunali, l’immediata assistenza alle comunità colpite, il ripristino delle principali vie di comunicazione e l’avvio della delimitazione delle aree interessate e della ricognizione dei danni, funzionale alla quantificazione complessiva dei fabbisogni.

“La Sardegna ha fronteggiato un evento meteorologico di portata eccezionale, con impatti severi sulla vita dei cittadini e sulle infrastrutture – spiega l’assessore dell’Ambiente Rosanna Laconi -. Abbiamo deciso sin da subito non solo di dichiarare lo stato di emergenza, ma anche di attivare risorse concrete per garantire interventi immediati a tutela delle persone, del territorio e dei servizi essenziali”. In pieno raccordo con la procedura regionale, la Regione ha inoltre avviato la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, condizione necessaria per l’attivazione di ulteriori strumenti straordinari e di risorse aggiuntive per la gestione e il superamento dell’emergenza. “È fondamentale garantire alle comunità colpite non solo risposte tecniche immediate, ma anche la certezza delle risorse necessarie per affrontare tutte le fasi dell’emergenza”, conclude l’assessore.

Il messaggio di Todde

Il presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, dopo aver partecipato da remoto alla riunione nella sede della Protezione civile a Roma sui danni provocati dal ciclone Harry nel sud Italia, presieduta dalla premier Giorgia Meloni, ha accolto con soddisfazione l’impegno del governo per la Sardegna. “Ringrazio il presidente del Consiglio Meloni, il ministro Musumeci e il capo della Protezione civile Ciciliano, che ieri è stato a Cagliari, per la celerità e la vicinanza. Lunedì il Cdm delibererà lo stato di emergenza e lo stanziamento delle prime risorse da parte del governo. Nel frattempo, nella giunta di ieri, abbiamo già approvato lo stanziamento dei primi 5 milioni. Siamo al lavoro per garantire al più presto i ristori ai cittadini sardi e a tutto il mondo produttivo”, ha concluso la governatrice Todde.

