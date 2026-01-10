Sardegna nella morsa del maltempo: neve nell’interno e vento oltre i 100km/h | FOTO

Raffiche di maestrale superiori ai 100 km/h stanno mettendo in difficoltà la Sardegna, provocando il dirottamento di voli e collegamenti marittimi, la caduta di alberi e decine di interventi dei vigili del fuoco in varie zone dell’Isola. La neve è tornata a imbiancare le aree interne sopra i mille metri di quota, con lievi spruzzate anche a livelli più bassi. Dalla scorsa notte è attiva l’allerta della Protezione civile per venti di burrasca e mareggiate lungo le coste esposte. All’aeroporto di Alghero 2 voli Ita Airways sono stati dirottati rispettivamente su Cagliari e Olbia a causa delle forti raffiche. Nessun disagio, invece, per le partenze dallo scalo del Riviera del Corallo e dagli altri aeroporti sardi.

Pesanti ripercussioni anche sui collegamenti via mare: sono state cancellate tutte le corse giornaliere del traghetto Moby tra Santa Teresa Gallura e Bonifacio, in Corsica. La compagnia Delcomar ha inoltre dirottato, sia ieri sia oggi, l’intero traffico da e per Carloforte sul porto di Calasetta. Per il terzo giorno consecutivo Moby e Tirrenia hanno fatto attraccare le navi della tratta Genova–Porto Torres nel porto di Olbia, mentre Grimaldi ha confermato la regolare partenza del traghetto Cagliari–Napoli prevista per domenica 11.

Nelle zone montuose dell’interno la neve è caduta durante la notte, mentre un’ondata di aria gelida ha interessato gran parte della regione, facendo registrare un generale calo delle temperature. Con l’arrivo della nuova perturbazione si segnalano inoltre rovesci diffusi e, localmente, anche qualche temporale.

