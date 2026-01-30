Scarsa visibilità all’Aeroporto di Ancona: volo dirottato a Pescara

Disagi a causa della scarsa visibilità all’Aeroporto di Ancona. Il volo Wizzair proveniente da Tirana è stato dirottato all’Aeroporto d’Abruzzo a causa della scarsa visibilità e delle condizioni meteo avverse sul capoluogo dorico. Il velivolo, accertata l’impossibilità di atterrare nelle Marche, è arrivato nello scalo pescarese attorno alle 13:30. Per i passeggeri, una volta atterrati, la compagnia aerea ha disposto il trasferimento ad Ancona in autobus.

