Scontro tra treni ad alta velocità, Spagna sotto shock: almeno 24 morti

È stata una “notte di profondo dolore per la Spagna“, nelle parole del premier Pedro Sánchez, dopo il gravissimo incidente ferroviario avvenuto domenica sera nei pressi della stazione di Adamuz, in provincia di Cordoba. Due treni ad alta velocità sono entrati in collisione causando almeno 24 morti e 73 feriti, 15 dei quali in condizioni gravi. Si tratta del più grave disastro ferroviario dall’apertura alla concorrenza del settore, avvenuta nel 2020. L’incidente si è verificato intorno alle 19:40, quando un treno dell’operatore privato Iryo, partito da Malaga e diretto a Madrid con 317 passeggeri a bordo, ha deragliato con gli ultimi 3 vagoni, invadendo la linea adiacente. Proprio in quel momento stava transitando un convoglio Renfe diretto a Huelva: l’impatto è stato devastante e ha provocato il deragliamento anche di quest’ultimo. I primi 2 vagoni dell’Alvia Renfe sono precipitati lungo un terrapieno di 4 metri e sono rimasti quasi completamente distrutti. Tra le vittime figura anche il macchinista.

I soccorsi sono scattati immediatamente in una zona scoscesa e di difficile accesso. Il palazzetto dello sport di Adamuz è stato trasformato in ospedale da campo, mentre i feriti più gravi sono stati trasferiti negli ospedali della zona. Testimonianze dei sopravvissuti parlano di fortissime frenate, panico e vagoni contorti.

Le cause del deragliamento restano sconosciute. Il ministro dei Trasporti Oscar Puente ha definito l’incidente “raro e difficile da spiegare“, ricordando che la linea era stata recentemente rinnovata e che la rete Tav spagnola, lunga oltre 4mila km, è considerata tra le più sicure d’Europa. Le linee ad alta velocità tra Madrid e il Sud del Paese resteranno sospese per l’intera giornata odierna.