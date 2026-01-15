Scoperto in una miniera in Sudafrica un raro diamante blu da 41,82 carati

Petra Diamonds ha annunciato il ritrovamento di un rarissimo diamante blu da 41,82 carati nella storica miniera di Cullinan, a nord di Pretoria, in Sudafrica. Classificata come ‘Type IIb’, una categoria nota per la sua purezza e per la capacità di condurre elettricità, la gemma è considerata tra le più pregiate al mondo per colore e qualità. La pietra, recuperata durante normali operazioni di estrazione la scorsa settimana e individuata nei processi standard di selezione, è attualmente sottoposta ad analisi dettagliate per valutarne il pieno potenziale. Secondo gli esperti, il valore potrebbe superare i 30-40 milioni di euro una volta tagliata e certificata.

Una volta lucidato, il diamante perderà peso in carati ma guadagnerà valore grazie alla brillantezza e alla qualità del taglio. Petra Diamonds sta valutando se vendere la pietra tramite asta internazionale o trattativa privata nel corso del 2026.

I precedenti

Diamanti di queste dimensioni e qualità si trovano solo una o due volte per decennio, e quasi tutti i grandi diamanti blu della storia provengono dalla miniera di Cullinan. La miniera è celebre per aver prodotto nel 1905 il Cullinan Diamond, il più grande diamante grezzo mai scoperto, oggi parte dei gioielli della Corona britannica.

Tra i precedenti record figurano l’Oppenheimer Blue (14,62 carati, circa 53 milioni di euro) e il Blue Moon of Josephine (12,03 carati, circa 45 milioni di euro), entrambi battuti all’asta a Ginevra.

Un’opportunità per Petra

Dopo l’annuncio, il titolo Petra è salito di oltre il 17%, segnalando fiducia degli investitori. La società, reduce da una ristrutturazione del debito e margini compressi, vede in questa scoperta un’opportunità per migliorare il suo profilo finanziario.