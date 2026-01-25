Scoppia bombola del gas agli Altipiani di Arcinazzo: muore uomo di Trevi nel Lazio

Un amministratore di condominio in pensione di 70 anni di Trevi nel Lazio, Luigi Calami, è morto nell’abitazione degli Altipiani di Arcinazzo dove da tempo si era trasferito con la famiglia, a causa dell’esplosione di una bombola del gas. È accaduto in una zona al confine tra le province di Frosinone e Roma. La deflagrazione ha distrutto l’appartamento, in una palazzina situata nel cuore del centro abitato, lanciando il corpo del pensionato sulla strada sottostante, uccidendolo sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del fuoco del distaccamento di Fiuggi ed i Carabinieri, per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area. Saranno gli accertamenti tecnici dei pompieri a stabilire se ci sia stata una perdita di gas o siano state altre la cause che hanno innescato l’esplosione.

Il sindaco di Trevi nel Lazio, Silvio Grazioli, ha espresso il cordoglio del suo Comune: “è una tragedia che coinvolge tutti. Gigi è nato e cresciuto a Trevi, la sua scomparsa colpisce l’intera comunità. Ci sentiamo coinvolti in prima persona perché era un uomo del posto, uno di noi, sempre presente”.