Se il Ciclone Harry avesse colpito il Nord Italia, l’ipotesi che fa riflettere: meno onde record, ma un rischio enorme di alluvioni, frane e tempeste di vento in pianura

Se il ciclone Harry avesse seguito una traiettoria settentrionale, impattando direttamente sul Nord Italia, l’evento sarebbe stato comunque classificabile tra i più rilevanti degli ultimi decenni dal punto di vista meteorologico. Tuttavia, la natura e la distribuzione dei danni sarebbero risultate profondamente diverse rispetto a quanto osservato tra Sicilia, Calabria, Sardegna e Malta. Non si sarebbe trattato di una semplice “replica geografica”, ma di uno scenario ad alto impatto con una firma fisica e territoriale differente.

Un ciclone alimentato da un Mediterraneo eccezionalmente caldo

Harry ha raggiunto la fase di massima intensità attraversando bacini marini – Ionio e Canale di Sicilia – caratterizzati da temperature superficiali del mare anomale, capaci di fornire un apporto energetico continuo alla struttura depressionaria. La presenza di un minimo barico molto profondo, associato a un fetch marino estremamente esteso, ha consentito lo sviluppo di venti di tempesta e di un moto ondoso fuori scala per il Mediterraneo, con onde di cresta superiori ai 16 metri in alcune aree.

A rendere l’evento particolarmente severo è stata anche la lentezza di traslazione del sistema, rimasto quasi stazionario per ore. Questo ha moltiplicato gli effetti sulle stesse porzioni di territorio: mareggiate ripetute, stress strutturale sulle coste e precipitazioni persistenti su bacini già vulnerabili.

Cosa sarebbe cambiato al Nord Italia

Un ciclone con caratteristiche dinamiche e termodinamiche analoghe, se traslato sul Nord Italia, avrebbe incontrato un contesto orografico, batimetrico e infrastrutturale radicalmente diverso. Dal punto di vista marino, bacini come il Ligure e l’Adriatico settentrionale presentano fetch più ridotti e profondità inferiori rispetto allo Ionio: ciò avrebbe probabilmente limitato il raggiungimento di altezze d’onda estreme come quelle osservate nel Sud.

Questo non significa assenza di rischio. Mareggiate molto violente sarebbero comunque state plausibili, con danni rilevanti a porti, dighe foranee, litorali urbanizzati e infrastrutture costiere, soprattutto in presenza di venti persistenti e allineati alla costa.

Il vero nodo: piogge, orografia e idrogeologia

La principale differenza sarebbe emersa nell’entroterra. L’interazione tra una depressione intensa e il sistema alpino-prealpino e appenninico settentrionale avrebbe potuto amplificare in modo significativo le precipitazioni. La combinazione tra forzante dinamica e sollevamento orografico avrebbe favorito accumuli pluviometrici molto elevati in tempi brevi, in particolare sulle fasce pedemontane e sui bacini montani.

In uno scenario del genere, il rischio dominante non sarebbe stato tanto il mare estremo quanto piene improvvise dei corsi d’acqua minori, esondazioni rapide, frane e colate detritiche, con impatti diretti su aree densamente abitate. In pianura, il forte gradiente barico avrebbe potuto innescare raffiche di vento diffuse e persistenti, con danni estesi a vegetazione, coperture edilizie e reti elettriche.

Perché un “Harry del Nord” sarebbe stato diverso ma altrettanto grave

La “firma” meteorologica di Harry nel Mediterraneo centrale è stata soprattutto meteomarina, con un evento che ha ridefinito i limiti osservativi del moto ondoso in quel settore. Traslando un sistema di pari energia verso il Nord Italia, il baricentro del rischio si sarebbe spostato verso un mix più insidioso di piogge estreme, dissesto idrogeologico e vento in pianura, con effetti potenzialmente più diffusi e duraturi sul tessuto urbano e infrastrutturale.

In sintesi, un Harry “padano-alpino” non sarebbe stato meno storico, ma storico in modo diverso: meno onde record, più vulnerabilità idraulica, maggiore esposizione di territori densamente popolati. Uno scenario che conferma come, nel Mediterraneo odierno, l’intensità di un evento non possa mai essere valutata senza considerare il contesto geografico e climatico in cui si manifesta.