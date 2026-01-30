Si lavora per riparare la rampa di lancio danneggiata al Cosmodromo di Baikonur: le prime indicazioni sulla riapertura

Igor Barmin, membro corrispondente dell’Accademia Russa delle Scienze e consulente scientifico, ha dichiarato che potrebbe essere possibile riparare la 31esima rampa di lancio al Cosmodromo di Baikonur, danneggiata nel novembre 2025, ed effettuare il primo lancio di un razzo Soyuz a marzo. Il 27 gennaio, nella sua intervista al canale RTVI, Barmin, responsabile della divisione infrastrutture di terra TsENKI di Roscosmos, ha attribuito l’incidente che ha messo fuori servizio la piattaforma ad un errore umano commesso dal personale della piattaforma di lancio. Secondo Barmin, diversi membri del team sono sotto inchiesta penale per una possibile violazione delle procedure operative. L’impatto finanziario dell’incidente deve ancora essere calcolato, ma si prevede che si attesterà su decine di milioni di rubli, ha affermato il funzionario.

Barmin ha avvertito che è troppo presto per dire quando saranno completate le riparazioni alla piattaforma, ma ha espresso la speranza che la scadenza di marzo 2026 sia ancora raggiungibile. Barmin ha spiegato che la nuova piattaforma di servizio deve essere assemblata con componenti fabbricati in momenti diversi e talvolta non compatibili tra loro, richiedendo modifiche in loco. Barmin ha anche aggiunto che le condizioni invernali a Baikonur non stanno facilitando i lavori, accennando a un altro fattore che potrebbe aver contribuito al ritardo nel ripristino della rampa.

“A marzo, forse. È troppo presto per parlare di una tempistica definitiva, perché i lavori sono in corso. Il sito viene assemblato, per così dire, come un kit fai da te, con vari componenti, realizzati in momenti diversi. Tutto avviene in loco, comprese tutte le installazioni e le regolazioni. È importante tenere presente che le condizioni invernali non sono favorevoli ai lavori”, ha affermato.

Barmin ha confermato che una cabina di servizio di riserva, immagazzinata presso l’Arsenale delle Forze Spaziali a Znamenka, nell’Oblast’ di Tambov, sarà utilizzata per ripristinare rapidamente la rampa di lancio.

Con la piattaforma Soyuz al Sito 31 fuori servizio, la navicella spaziale Crew Dragon di SpaceX rimane l’unica opzione per il trasporto dell’equipaggio russo sulla Stazione Spaziale Internazionale.