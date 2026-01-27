Sicilia, Bonelli in visita nei territori colpiti: chiesti fondi per la messa in sicurezza

Mercoledì 28 gennaio Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, sarà in Sicilia per una serie di visite nei territori duramente colpiti dagli eventi meteo estremi degli ultimi giorni. Nel corso della giornata Bonelli incontrerà amministratori locali e cittadini e verificherà direttamente le condizioni dei territori colpiti da frane, allagamenti e gravi danni alle infrastrutture. Angelo Bonelli sarà accompagnato dal deputato regionale Ismaele La Vardera e dai portavoce regionali di Europa Verde Fabio Giambrone e Alessandra Minniti. “L’iniziativa si inserisce nell’impegno di AVS per chiedere interventi immediati di messa in sicurezza del territorio e risorse adeguate per fronteggiare i danni causati dalla crisi climatica. In questo contesto AVS lancia una petizione popolare per chiedere il trasferimento dei fondi destinati al progetto del Ponte sullo Stretto alla messa in sicurezza del territorio”. Lo rende noto l’Ufficio stampa di Europa Verde.

Punti stampa

Niscemi, ore 10.30, davanti al Comune

⁠Santa Teresa di Riva, ore 15.30, davanti al Comune.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.