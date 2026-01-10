Sicilia, magia d’inverno: fiocchi di neve a Piazza Armerina | VIDEO

Un attimo, quasi incredibile per chi è abituato a immaginare la Sicilia come terra di sole: a Piazza Armerina tornano a farsi vedere i fiocchi di neve, leggeri e intermittenti, catturati in un video da David Cartarrasa. Le immagini mostrano un paesaggio tipico dell’entroterra ennese: campagna verdissima, alberi scossi dal vento e un cielo grigio compatto, carico di umidità e freddo. In questo scenario, la sorpresa è tutta in quei piccoli punti bianchi che attraversano l’inquadratura: fiocchi sottili, quasi timidi, ma abbastanza evidenti da trasformare l’atmosfera e far scattare quel senso di meraviglia che solo la neve sa dare, soprattutto da queste parti.

Non si tratta di una nevicata intensa, ma di un passaggio veloce e suggestivo, uno di quei momenti che durano poco e proprio per questo diventano speciali. Il freddo si sente, la luce cambia. Il video di Cartarrasa racconta in pochi secondi un evento sempre affascinante: la neve che sfiora la città regalando un piccolo frammento d’inverno autentico, da custodire e rivedere. Un segnale chiaro che l’inverno, anche in Sicilia, quando vuole sa farsi notare. E basta davvero poco: un cielo basso, un vento tagliente e qualche fiocco nell’aria per cambiare volto a un’intera giornata.

