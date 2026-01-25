Sicilia, nuova frana a Niscemi: chiusa l’altra strada di collegamento con la statale, rischia l’isolamento

Chiusa la strada provinciale 10 che collega la zona di Ponte Olivo a Niscemi (Caltanissetta), che così rischia l’isolamento. Secondo EDA Communication è stato evacuato il quartiere Sante Croci. È la seconda arteria viaria che viene interdetta al transito, dopo la frana che ha reso impraticabile la provinciale 12. Quelle chiuse sono le due vie di collegamento più importanti che immettono sulla statale Gela-Catania. Il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, ha disposto la chiusura della SP10 a causa di “cedimenti in corso. Sono in fase di svolgimento rilevamenti per appurare la situazione attuale”.

“Seguo l’evoluzione del grave fenomeno franoso che sta interessando un intero quartiere di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Le alterazioni del terreno si sono accentuate nelle ultime ore, probabilmente anche a causa delle piogge intense, ed è stato necessario evacuare alcune famiglie. Ho sentito il sindaco della cittadina, Massimiliano Conti, assicurando la massima collaborazione del governo Meloni e del nostro Dipartimento nazionale di Protezione Civile, che ha già disposto l’invio di un team di tecnici, a supporto del personale regionale e locale già attivo sul posto“. Lo dichiara il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, appena rientrato a Roma dopo il sopralluogo in Calabria, in alcune aree colpite dal ciclone Harry.