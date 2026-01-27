Sicilia, un altro neonato in pericolo di vita è stato trasportato d’urgenza da Catania a Roma | FOTO

Dopo l’intervento di domenica 25 gennaio, un altro infante proveniente da Taormina e bisognoso di raggiungere l’ospedale Bambino Gesù di Roma nel più breve tempo possibile, ha viaggiato insieme ad un’equipe medica su un Gulfstream G650 del 31° Stormo. Si è da poco concluso con l’atterraggio a Ciampino il trasporto sanitario d’urgenza di un altro neonato di appena 2 mesi, in imminente pericolo di vita, ricoverato presso l’ospedale San Vincenzo di Taormina e bisognoso di essere trasferito con la massima urgenza presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Il volo, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato.

L’attivazione è avvenuta su richiesta della Prefettura di Messina alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano dell’Aeronautica Militare, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo tipo di missioni. Effettuate tutte le procedure necessarie dall’equipaggio militare, il G650 è decollato dall’aeroporto di Roma-Ciampino alla volta di Catania-Fontanarossa alle 12:50, dove il bimbo è stato subito imbarcato insieme ad un’equipe medica, decollando nuovamente nel più breve tempo possibile alla volta di Roma. Dopo l’atterraggio presso l’aeroporto di Ciampino, avvenuto alle ore 15:20, un’ambulanza ha provveduto al successivo trasporto verso la struttura ospedaliera per il ricovero. E’ il secondo intervento che in pochi giorni sulla tratta Taormina-Roma ha contribuito a proteggere dei piccoli pazienti in imminente pericolo di vita.

Questo tipo di attività a favore della collettività è uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. I Reparti di volo sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze.

Ogni anno sono centinaia le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia.