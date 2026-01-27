Slovacchia pronta al ricorso: “stop al gas russo è una scelta ideologica”

La Slovacchia presenterà una causa alla Corte di giustizia dell’Unione europea contro il piano RePowerEU, che vieterebbe le importazioni di gas naturale russo nell’UE a partire da novembre 2027. Lo ha annunciato il primo ministro Robert Fico, definendo il piano una pericolosa decisione ideologica. “Pretenderemo che questo piano venga riconosciuto come contrario ai principi fondamentali dell’UE”, ha affermato Fico, citato dai media slovacchi. Anche l’Ungheria intende presentare una causa simile. Fico ha osservato che una causa congiunta è impossibile, quindi ogni Paese presenterà una causa separatamente. “Ma agiremo in modo coordinato, argomentando e comprovando queste affermazioni. È già in corso un intenso scambio di informazioni”, ha aggiunto il primo ministro slovacco.