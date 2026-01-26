Sopravvivere in una foresta a -20°C: cosmonauti e astronauti si sottopongono all’addestramento di “sopravvivenza” invernale | FOTO

Dal 26 gennaio al 2 febbraio, due equipaggi di astronauti si stanno addestrando autonomamente presso il Cosmonaut Training Center per imparare a rispondere a un atterraggio di emergenza in una zona boscosa e paludosa. Lo rende noto Roscosmos, l’agenzia spaziale russa. Queste sessioni di addestramento sono chiamate sessioni di “sopravvivenza” invernale. Quali situazioni sono considerate situazioni di emergenza? Qualsiasi tipo di ammaraggio, così come un atterraggio a terra se le forze di ricerca e soccorso non riescono a contattare l’equipaggio per più di 30 minuti.

Le sessioni di “sopravvivenza” invernale sono una fase obbligatoria dell’addestramento pre-volo.

Questa volta, si stanno addestrando due equipaggi simulati:

i cosmonauti di Roscosmos Dmitry Petelin e Konstantin Borisov, l’astronauta della NASA Denise Burnham, l’equipaggio di riserva della ISS-75;

l’astronauta della NASA l’equipaggio di riserva della ISS-75; il comandante cosmonauta di Roscosmos Oleg Kononenko, il cosmonauta di Roscosmos Alexander Grebenkin e l’astronauta della NASA Marcos Berrios.

Cosa stanno imparando i cosmonauti?

Superare lo stress associato al fatto stesso di un atterraggio di emergenza;

prestare assistenza medica a se stessi e ai compagni feriti;

stabilire una cooperazione con le forze di ricerca e soccorso;

eseguire misure di supporto vitale fino all’arrivo dei soccorsi: allestire un rifugio, accendere un fuoco e procurarsi cibo.

L’addestramento simula condizioni di vita reale: gli equipaggi indossano kit di emergenza, costruiscono rifugi, interagiscono con le forze di ricerca e soccorso e prendono decisioni in condizioni di stress e con risorse limitate.