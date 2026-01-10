Sospetta miocardite fulminante: 17enne muore nel Salernitano

Era stato ricoverato per un forte dolore al petto, ma dopo circa 48 ore il suo cuore ha smesso di battere. Tragedia nel Salernitano, dove un ragazzo di 17 anni, originario di Torre Orsaia, è morto per una sospetta miocardite fulminante al presidio ospedaliero di Sapri. La Procura di Lagonegro ha aperto un fascicolo e potrebbe essere effettuato nelle prossime ore l’esame autoptico per chiarire la causa esatta del decesso. Il 17enne aveva raggiunto il pronto soccorso la mattina di giovedì 8 gennaio per il forte dolore. Poi, con il passare delle ore, le sue condizioni sono peggiorate, fino al tragico epilogo di questa mattina.

Tanti i messaggi di cordoglio che si susseguono in queste ore, dal Comune di Camerota, di cui è originario il papà, a quello di Torre Orsaia. Nel giorno del funerale sarà proclamato il lutto cittadino.