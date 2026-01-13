Sostenibilità: dall’UE 60 milioni per l’innovazione delle città

La Commissione Europea si prepara a lanciare a febbraio il 4° bando dell’Iniziativa urbana europea, mettendo a disposizione 60 milioni di euro provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale. L’obiettivo è sostenere le autorità urbane nella sperimentazione di soluzioni innovative su piccola scala per affrontare le principali sfide delle città. Il bando si concentrerà su quattro filoni tematici: competitività e digitalizzazione, inclusione sociale e uguaglianza, sicurezza e protezione, azione per il clima. Le priorità sono in linea con l’Agenda UE per le città presentata dalla Commissione europea lo scorso dicembre, rafforzando il ruolo delle città come laboratori di innovazione.