Spagna, agricoltori in protesta contro il Mercosur in Catalogna e al confine con la Francia

Una trentina di agricoltori catalani e francesi con altrettanti trattori hanno bloccato in modo indefinito la circolazione al valico del Coll d’Ares, alla frontiera fra la Catalogna e la Francia, per dimostrare che lottano congiuntamente contro l’imminente accordo fra l’Ue e Mercosur e i tagli della Pac. I manifestanti protestano anche per la cattiva gestione della sanità veterinaria, della crisi provocata dalla siccità, dalla reintroduzione del lupo, e chiedono il rispetto della “sovranità alimentare”, oltre a condizioni eque rispetto alle importazioni extraeuropee, come ha segnalato il portavoce di ‘Revolta Pagesa’ in dichiarazioni ai media. Una seconda protesta è in corso a Pontos (Girona), sempre in Catalogna, dove circa 200 agricoltori con un centinaio di trattori hanno bloccato l’autostrada AP-7 e la nazionale NII, annunciando che il presidio proseguirà fino a un confronto con il governo catalano.