Spagna, due sciatori travolti da una valanga in Aragona: un morto

Due sciatori sono stati soccorsi oggi da agenti del Gruppo di montagna della Guardia Civile, in Spagna, dopo essere rimasti travolti da una valanga durante un fuoripista a Celer, nei pressi del Picco di Cipolles, sui Pirenei aragonesi (Huesca), in Aragona. Dei due sciatori, soccorsi in ipotermia severa e sindrome di assideramento, uno è morto poco dopo in ospedale, hanno informato i servizi di emergenza. Secondo quanto segnalato dalla Guardia Civile, l’allarme alla centrale operativa dei servizi di montagna di Huesca è giunto intorno alle 12.40, con una chiamata di due sciatori che hanno segnalato che i loro compagni erano stati travolti da una valanga.

Immediati sono scattati i soccorsi, con almeno otto agenti del Gruppo specializzato della Guardia Civile, accorsi con unità cinofile nell’area indicata. Secondo le prime informazioni diffuse dal governo di Aragona, la slavina si sarebbe prodotta in una zona fuoripista. I due sciatori sono stati sottoposti a manovre di rianimazione e successivamente evacuati in elicottero in ospedale. Uno degli sciatori è però deceduto poco dopo il ricovero.

Oggi il governo di Aragona aveva lanciato un appello alla “massima precauzione” a fronte del rischio di valanghe sui Pirenei aragonesi, sconsigliando espressamente i fuoripista.

Dallo scorso 29 dicembre, cinque persone sono morte travolte da slavine o valanghe nella regione, secondo i dati dell’assessorato dell’Interno.