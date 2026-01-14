Spazio, chiuso il portello: la missione Crew-11 si prepara a rientrare

Chiuso il portello che separava la navetta Crew Dragon Endeavour dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). L’equipaggio della missione Crew-11 comincia ad affrontare la serie di operazioni necessarie prima che la navetta venga sganciata dalla ISS, che dureranno circa 2 ore. La partenza, anticipata a causa di un problema di salute a un membro dell’equipaggio, è prevista intorno alle 23:00 italiane. A bordo ci sono gli astronauti della NASA Zena Cardman e Mike Fincke, Kimiya Yui dell’agenzia spaziale giapponese Jaxa e Oleg Platonov dell’agenzia spaziale russa Roscosmos.