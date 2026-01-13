Spazio: il Portogallo diventa il 60° firmatario degli Accordi Artemis

Il Portogallo è l’ultima nazione ad aver firmato gli Accordi Artemis insieme ad altri 59 Paesi, impegnandosi a promuovere i principi per l’esplorazione responsabile della Luna, di Marte e oltre, insieme alla NASA. “Il Portogallo si unisce a un gruppo di nazioni che stanno costruendo il quadro per un’attività spaziale sicura, trasparente e prospera“, ha dichiarato l’amministratore della NASA Jared Isaacman. “Questa è l’età d’oro dell’esplorazione della nostra generazione. Insieme, stiamo promuovendo l’innovazione, promuovendo la collaborazione internazionale e scoprendo i segreti dell’universo“.

Il Segretario di Stato portoghese per la scienza e l’innovazione, Helena Canhão, ha firmato gli Accordi Artemis a nome del Paese l’11 gennaio. “Il 2026 è l’anno in cui l’uomo tornerà sulla Luna. Segnerà l’inizio di una nuova era di esplorazione spaziale, che ricorda gli esploratori portoghesi del passato, come Magellano e la sua circumnavigazione del nostro pianeta“, ha dichiarato Hugo Costa, direttore esecutivo dell’Agenzia Spaziale Portoghese, recentemente istituita. “Come nazione che affronta la sostenibilità spaziale con grande attenzione e responsabilità, il Portogallo e l’Agenzia Spaziale Portoghese sono orgogliosi di aderire agli Accordi Artemis e di contribuire all’uso sostenibile, benefico e pacifico dello spazio per tutta l’umanità“.

Nel 2020 gli Stati Uniti si sono uniti ad altre 7 nazioni fondatrici per stabilire gli Accordi Artemis, in risposta al crescente interesse per le attività lunari da parte sia dei governi che delle aziende private. Gli accordi hanno introdotto la prima serie di principi pratici volti a migliorare la sicurezza, la trasparenza e il coordinamento dell’esplorazione spaziale civile sulla Luna, su Marte e oltre.

Firmare gli Accordi Artemis significa esplorare in modo pacifico e trasparente, prestare aiuto a chi ne ha bisogno, garantire un accesso illimitato ai dati scientifici da cui tutta l’umanità può imparare, garantire che le attività non interferiscano con quelle degli altri, preservare siti e manufatti di importanza storica e sviluppare le migliori pratiche su come condurre attività di esplorazione spaziale a beneficio di tutti.