Spazio: l’Oman nuovo firmatario degli Accordi Artemis

Il Sultanato dell’Oman ha firmato gli Accordi Artemis durante una cerimonia tenutasi a Muscat, alla quale ha partecipato anche la NASA, diventando la 61ª nazione a impegnarsi in un’esplorazione spaziale responsabile a beneficio di tutta l’umanità. “L’adesione dell’Oman agli Accordi Artemis costituisce un importante esempio del valore di un comportamento responsabile e della ricerca condivisa della scoperta“, ha dichiarato l’amministratore della NASA Jared Isaacman. “L’Oman si unisce agli Stati Uniti e agli altri partner nel garantire l’esplorazione pacifica dello Spazio per le generazioni a venire. Stiamo riportando l’uomo sulla Luna e gettando le basi per le missioni future. Una comunità di nazioni con idee simili sarà il fondamento del nostro successo“.

L’ambasciatrice statunitense nel Sultanato dell’Oman, Ana Escrogima, e il vice amministratore associato della NASA, Casey Swails, hanno partecipato all’evento tenutosi il giorno di apertura della Middle East Space Conference, un forum internazionale sullo Spazio e l’innovazione nella regione. Said al-Maawali, ministro dei trasporti, delle comunicazioni e dell’informatica dell’Oman, ha firmato a nome del Paese.

Nel 2020 gli Stati Uniti si sono uniti ad altre 7 nazioni fondatrici per stabilire gli Accordi Artemis, in risposta al crescente interesse per le attività lunari da parte sia dei governi che delle aziende private. Gli accordi hanno introdotto la prima serie di principi pratici volti a migliorare la sicurezza, la trasparenza e il coordinamento dell’esplorazione spaziale civile sulla Luna, su Marte e oltre.

Firmare gli Accordi Artemis significa esplorare in modo pacifico e trasparente, prestare aiuto a chi è nel bisogno, consentire l’accesso a dati scientifici da cui tutta l’umanità può imparare, garantire che le attività non interferiscano con quelle degli altri, preservare siti e manufatti di importanza storica e sviluppare le migliori pratiche su come condurre attività di esplorazione spaziale a beneficio di tutti.