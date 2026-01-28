Spettacolare eruzione del vulcano Shiveluch in Kamchatka: dal gigante di fuoco colonna di cenere di 9 km | VIDEO

Una spettacolare eruzione ha interessato il vulcano Shiveluch, uno dei più grandi e attivi della penisola russa della Kamchatka, una delle aree vulcaniche più intense del pianeta. L’evento ha generato una colonna di cenere che si è innalzata fino a quasi 9mila metri di altitudine, come riferito dalla sezione locale dell’Accademia delle Scienze russa. In seguito all’eruzione, il Kamchatka Volcanic Eruption Response Team (KVERT) ha emesso un’allerta aerea di livello arancione, immediatamente inferiore al massimo livello rosso, per le zone adiacenti al vulcano.

Lo Shiveluch, alto circa 3.300 metri, si trova a circa 450 km a Nord di Petropavlovsk-Kamčatskij, principale centro urbano della penisola. Gli esperti stimano che il vulcano abbia un’età compresa tra i 60mila e i 70mila anni.

L’intera regione della Kamchatka è inserita dal 1996 nella lista dei Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco. L’organizzazione delle Nazioni Unite descrive la penisola come “una delle regioni vulcaniche più straordinarie al mondo“, dove l’interazione tra vulcani attivi e ghiacciai dà origine a un paesaggio dinamico e di eccezionale bellezza.