Splashdown nel Pacifico, storico rientro dalla ISS: la NASA effettua la 1ª evacuazione medica | VIDEO

Questa mattina, alle 09:41 ora italiana, una capsula SpaceX ha effettuato con successo lo splashdown nel Pacifico al largo di San Diego, segnando un momento storico per la NASA: per la prima volta, l’agenzia americana ha autorizzato un rientro anticipato dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per motivi medici. A bordo della capsula l’astronauta statunitense Zena Cardman, il veterano Mike Fincke, il giapponese Kimiya Yui e il cosmonauta russo Oleg Platonov, che avrebbero dovuto restare in orbita fino a fine febbraio. La decisione di anticipare il ritorno di oltre un mese è stata presa in seguito alla comparsa di un problema di salute di uno degli astronauti, giudicato non grave ma tale da richiedere valutazioni mediche approfondite disponibili solo a Terra.

Una scelta prudenziale, non un’emergenza

La NASA ha sottolineato che non si è trattato di un’emergenza immediata: l’astronauta interessato era stabile e ben assistito a bordo della Stazione. L’indicazione più chiara di un cambiamento era stata la cancellazione improvvisa, il 7 gennaio, di una passeggiata spaziale prevista per Cardman e Fincke. Poco dopo, la NASA aveva annunciato il rientro anticipato, chiarendo che il problema di salute non era legato alle attività extraveicolari né alle operazioni della ISS.

Il rientro e lo splashdown

La capsula si è sganciata dalla Stazione meno di 11 ore prima dello splashdown, confermando la rapidità operativa del sistema di rientro commerciale di SpaceX. Come previsto, la capsula ha effettuato l’ammaraggio senza intoppi, con la squadra di recupero pronta a fornire assistenza medica immediata agli astronauti. La NASA ha assicurato che tutte le procedure sono state identiche a quelle standard, dimostrando la solidità e l’affidabilità dei protocolli di rientro.

Conseguenze sulla Stazione Spaziale

Con il rientro dei 4 astronauti, la ISS è temporaneamente con un equipaggio ridotto: un astronauta statunitense e 2 russi, all’inizio di una missione di 8 mesi. Questa riduzione ha portato alla sospensione di tutte le passeggiate spaziali, incluse quelle di emergenza, poiché tali operazioni richiedono almeno 2 astronauti all’esterno e supporto dall’interno della Stazione. NASA e SpaceX stanno già pianificando di anticipare il lancio di un nuovo equipaggio dalla Florida, previsto inizialmente per metà febbraio, per ristabilire la piena operatività della ISS.

Un evento raro nella storia del volo umano

Secondo le statistiche, una evacuazione medica dalla ISS è attesa in media una volta ogni 3 anni. In 65 anni di voli spaziali con equipaggio, la NASA non aveva mai effettuato un rientro anticipato per motivi medici. Altri programmi spaziali hanno avuto meno fortuna: nel 1985, il cosmonauta sovietico Vladimir Vasyutin si ammalò gravemente sulla stazione Salyut 7, costringendo a un rientro immediato.

Volti e storie dell’equipaggio

Per Zena Cardman, biologa e esploratrice polare di 38 anni, questa missione rappresentava il debutto nello Spazio, pur senza la possibilità di una passeggiata spaziale. Anche Platonov, 39 anni, al primo volo dopo anni di attesa, ha dovuto interrompere la sua esperienza orbitale. I veterani Fincke, 58 anni, e Yui, 55 anni, hanno invece portato a termine la missione aggiungendo altre ore di volo alle loro carriere straordinarie, condividendo con il mondo immagini della Terra dall’alto.