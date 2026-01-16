Strade buie, metri di neve e silenzio irreale: così l’Abruzzo visse il blackout del gennaio 2017

Ci sono eventi meteorologici che, a distanza di anni, restano impressi non solo nelle statistiche climatiche, ma nella memoria collettiva. In Abruzzo, la notte tra il 16 e il 17 gennaio 2017 è diventata una di queste. Un’intera regione piombata nel buio, strade cancellate dalla neve, silenzi irreali interrotti soltanto dal rumore dei mezzi di soccorso: uno scenario che sintetizza l’impatto della grande ondata di gelo che colpì l’Europa centro-meridionale e il Centro-Sud Italia tra il 5 e il 21 gennaio.

Un assetto atmosferico fuori scala

Alla base di quell’evento vi fu una poderosa irruzione di aria artico-continentale dai Balcani, incanalata lungo il versante adriatico da un robusto blocco anticiclonico sull’Europa occidentale. Questa configurazione favorì la persistenza del flusso gelido, alimentando nevicate continue e localmente storiche. L’Abruzzo, per esposizione e orografia, risultò una delle aree più penalizzate.

Tra il 15 e il 18 gennaio, le zone interne e montane registrarono accumuli eccezionali: in diversi comuni il manto nevoso superò i tre metri, isolando centri abitati, frazioni e collegamenti viari. Le immagini di tetti sommersi e strade trasformate in corridoi bianchi fecero rapidamente il giro del Paese.

Il blackout che mise in ginocchio la regione

Alla neve si sommò l’emergenza energetica. Il peso del manto nevoso e la caduta di alberi provocarono il collasso di numerose linee elettriche. Secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile, 74 comuni rimasero senza corrente, con un picco di circa 159.000 utenze interrotte, pari a oltre 300.000 persone senza elettricità e riscaldamento per giorni.

Le situazioni più critiche si registrarono nelle province di Teramo, Chieti e Pescara. Città e centri come Lanciano e Atri vissero ore e notti sospese, mentre i tecnici lavoravano senza sosta per ripristinare i servizi in condizioni proibitive.

Una lezione ancora attuale

Quella notte rappresenta oggi molto più di un ricordo suggestivo. È un vero caso di studio su come un evento meteo estremo possa rapidamente trasformarsi in un’emergenza sistemica, mettendo in luce la fragilità delle infrastrutture e l’importanza della prevenzione.

Per chi osserva e studia il clima, il gennaio 2017 in Abruzzo resta uno degli esempi più emblematici del connubio tra neve eccezionale, gelo persistente e isolamento: un monito concreto in un contesto in cui gli estremi meteorologici continuano a ridefinire il nostro rapporto con il territorio.