Stroncato da un infarto sulla pista di sci a Livigno: sotto accusa il grande gelo con oltre -20°C

Malore fatale oggi sulle piste da sci della ski-area Valandrea di Livigno (Sondrio). Un turista di 68 anni, residente a Montevecchia (Lecco), al termine di una discesa sul pendio, si è accasciato sulla neve. A nulla sono valsi i tentativi di rianimare lo sciatore lecchese, stroncato da un probabile infarto. Sul posto oltre ai sanitari dell’equipe dell’Elisoccorso, sono intervenuti anche i Carabinieri di Livigno. All’origine dell’improvviso decesso potrebbe esserci il grande gelo che da giorni interessa la zona, con temperature di oltre -20°C.