Neve forte a Bolzano, slitta Sudtirol-Padova di Serie B | FOTO

La domenica di Serie B avrebbe dovuto aprirsi regolarmente alle ore 15:00 con uno degli ultimi incontri validi per la 21ª giornata di campionato. Tuttavia, come già previsto nelle ore precedenti, il maltempo ha nuovamente complicato i piani. La forte nevicata che sta interessando la zona ha reso necessario un ulteriore rinvio del calcio d’inizio allo stadio Druso tra Sudtirol e Padova. Dopo un primo slittamento, gli organizzatori hanno deciso di posticipare ancora la gara, fissando la nuova partenza alle 16:30.

Le condizioni del terreno di gioco e la sicurezza di giocatori e addetti ai lavori restano al centro delle valutazioni, mentre si lavora senza sosta per rendere il campo praticabile cercando di pulire la neve. Il match rappresenta uno dei due appuntamenti conclusivi del turno cadetto, ma il meteo continua a essere il protagonista della giornata.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.