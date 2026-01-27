Superbonus 110%, mezzo milione di cantieri e 123 miliardi investiti: lavori quasi ultimati

Al 31/12/2025 sono stati avviati 502.544 cantieri sul Superbonus 110%, per un totale degli investimenti ammessi a detrazione di oltre 123 miliardi di euro e un totale di investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione di oltre 120 miliardi, pari al 96,9% dei lavori realizzati. È quanto emerge dal contatore di Enea sul Superbonus 110%. Scendendo più nel dettaglio, ad usufruire della misura sono stati 139.645 condomini, per un totale di investimenti pari ad oltre 85,5 miliardi di euro (di cui oltre 84,7 ammessi a detrazione) e un totale di lavori condominiali realizzati pari al 96,2%.

Per quanto riguarda gli edifici unifamiliari si contano 245.480 asseverazioni, per un totale di investimenti di 28,76 miliardi e un totale di lavori realizzati e ammessi a detrazione pari a 27,50 mld, vale a dire il 98,3% del totale. Infine, 117.414 asseverazioni riguardano unità immobiliari funzionalmente indipendenti, per un investimento complessivo di 11,53 miliardi di lavori realizzati, pari al 9,1%. Nel complesso, l’investimento medio è stato pari 612.524,95 euro per i condomini, 117.185,55 euro per gli edifici unifamiliari e 98.249,83 euro per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti.