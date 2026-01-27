Superstrada 630 Cassino-Formia ancora chiusa: rischio frane e maltempo in arrivo

Nessuna riapertura per la superstrada 630 Cassino-Formia. Oggi c’è stato un secondo sopralluogo dopo quello compiuto ieri da un geologo con l’appoggio di un drone per esaminare l’area dalla quale domenica si è staccato un masso ed è rotolato sulla carreggiata al Km 17+300, abbattendo un cartello stradale ed il guard rail e finendo in un dirupo, senza colpire le auto. Oggi il geologo è stato supportato da una squadra di rocciatori, che in base alle sue indicazioni ha rimosso alcuni massi pericolanti. Nonostante questo la strada viene giudicata ancora a rischio: si attende l’ondata di maltempo prevista per domani, intensa al punto di far scattare l’allerta arancione.

A seguire il sopralluogo di oggi erano presenti i sindaci del circondario, le forze dell’ordine, l’Astral. La situazione ad Esperia resta critica. Da domenica la strada che collega Cassino con il golfo di Formia e Gaeta è chiusa per ordine del prefetto di Frosinone Giuseppe Ranieri, sulla base della relazione consegnata dai Vigili del Fuoco. Si sta lavorando per ripristinare le condizioni di sicurezza: il masso è stato rimosso e la scarpata ripulita, il guard rail sistemato in entrambe le direzioni; le verifiche saranno estese a tutto il versante e si sta valutando se esista il rischio di altri distacchi. Prima di ipotizzare la riapertura però, giovedì mattina ci sarà un altro sopralluogo, con il quale valutare eventuali ulteriori danni causati dall’attesa ondata di maltempo.